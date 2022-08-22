Son dakika haberi... Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga (2)

Son dakika gelişmesine göre GİMBİRDER'DEN YAZILI AÇIKLAMAYalova'nın Altınova ilçesinde tersanede yüksekten düşerek ölen Yasin Demirağ'ın (19) arkadaşlarıyla iş güvenliği görevlilerinin yumruk yumruğa kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve...

GİMBİRDER'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede yüksekten düşerek ölen Yasin Demirağ'ın (19) arkadaşlarıyla iş güvenliği görevlilerinin yumruk yumruğa kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği'nden (GİMBİRDER) yazılı basın açıklaması yapıldı. Dernek yönetim kurulu başkanı Rüstem İnce tarafından kaleme alınan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GİMBİRDER – ( Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği ) olarak bu tür kazaların tekrarlanmaması için elimizden gelen tüm çabayı sarfettiğimizi, kaza sonrasında da merhumun ailesinin yanında her süreçte bulunduğumuzu belirtmek isteriz."