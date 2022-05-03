BATMAN (İHA) - Teröristlerin 9 ve 11 yaşında şehit ettiği kardeşler unutulmadı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bayramın ikinci gününde bir araya gelen öğrenciler, şehit yakılarıyla birlikte 27 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından 27 kurşun sıkılarak şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik'i mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Güvenlik korucularına yemek götürürken şehit edildiler

Sason ilçesinde bayram dolayısıyla bir araya gelen öğrenciler, bayramın ikinci gününde Topluca köyü üst tepesinde 19 Haziran 1995'te köye 2 kilometre uzakta nöbet tutan koruculara yemek götürürken şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik'i mezarları başında ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti. Şehitlikte dua eden öğrenciler, terör örgütü PKK'nın çocuk, kadın demeden yaptıkları hain saldırıları kınadı. 27 yıl önce şehit edilen kardeşlerin mezarlıklarını ziyarete öğrencilerle birlikte Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik dernek yönetimi ile birlikte katıldı.