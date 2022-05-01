Son dakika haberi... Teröristlere darbe üstüne darbe - Haberler

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Son dakika haberi... Teröristlere darbe üstüne darbe

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Teröristlere darbe üstüne darbe

Gelen son dakika haberlerine göre Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zeytin Dalı, Saldırı, Taciz, PKK, Güncel, Haberler

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