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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi

AA - Halil Demir - Güncel
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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan ve terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan Şafak D. adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan ve terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan Şafak D. adliyeye sevk edildi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan Şafak D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve susma hakkını kullandığı öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D'nin (30), 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçmişti.

Polis ekipleri, 27 Nisan'da İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi'nde çalışan zanlıyı gözaltına almıştı.

AA / Halil Demir - Güncel

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