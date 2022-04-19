Son dakika haberi | Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Edirne'de, terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Edirne'de, terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK şüphelisi Ş.U'yu yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel