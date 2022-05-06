Son dakika haberi! Terör örgütü PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Terör örgütü PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberi! Terör örgütü PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberler... Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçmaya çalışan ve terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı, sınırda gözaltına alındı.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçmaya çalışan ve terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı, sınırda gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan M.D'nin Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, Hopa ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Gürcistan'a kaçmaya çalışan şüpheli M.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve Adıyaman'da sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edilecek.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Gürcistan, Artvin, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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