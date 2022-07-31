Son dakika haberi: Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de 7 kişiyi infaz etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de 7 kişiyi infaz etti

Son dakika haberi: Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de 7 kişiyi infaz etti

Son dakika haber: Terör örgütü Eş-Şebab'ın, Somali'nin güneybatısında casusluk yaptıkları iddiasıyla biri asker 7 kişiyi infaz ettiği bildirildi.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın, Somali'nin güneybatısında casusluk yaptıkları iddiasıyla biri asker 7 kişiyi infaz ettiği bildirildi.

Örgüte yakın sitelerin haberlerine göre, Eş-Şebab militanları, Körfez bölgesindeki Buula Fulay'da 7 kişiyi kurşuna dizerek öldürdü.

Sitede, infazla ilgili olduğu belirtilen bir de fotoğraf yayımlandı.

Örgütün propaganda sayfasında, 6 kişinin Somali hükümeti ve ABD istihbaratıyla iş birliği yaptığı, içlerinden 3'ünün ayrıca 2020'deki ABD hava saldırısında öldürülen sözde üst düzey örgüt yöneticileri hakkında istihbarat sağladıkları gerekçesiyle hedef alındığı belirtildi.

Sitede, Güney Batı eyaletindeki Dinsoor ve Baidoa kentleri arasındaki yolda yakalanan bir askerin de infaz edildiği kaydedildi.

ABD ordusunun, Nisan 2020'de Somali'de düzenlediği hava saldırısında, örgütün kurucu liderlerinden Yusuf Ciys'in de aralarında olduğu bazı sözde üst düzey isimler öldürülmüştü.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title