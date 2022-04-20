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Son dakika haberi... Teravih namazında kalp krizinden öldü

Demirören Haber Ajansı - Esra Aksu - Güncel
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Son dakika haberi... Teravih namazında kalp krizinden öldü

Son dakika haberleri... SİNOP'ta Selahattin Özcan (69), camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

SİNOP'ta Selahattin Özcan (69), camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Özcan'ın kalp krizi geçirme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkeli ilçesindeki Fatih Camisi'nde, 16 Nisan'da teravih namazı kılan Selahattin Özcan, birden fenalaştı. Secdeye kapanan Özcan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selahattin Özcan'ın camideki son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Güncel

Teravih Namazı, Kalp Krizi, Türkeli, Güncel, Haberler

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