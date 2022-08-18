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Son dakika haberi! Tendürek Dağı'na terör operasyonu

Son dakika haberi! Tendürek Dağı'na terör operasyonu

Son dakika haberlerine göre VAN'da Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ile 10 adet el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış akü, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

VAN'da Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ile 10 adet el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış akü, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Güvenlik güçleri arazi taraması sırasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ile 10 adet el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış akü, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Söz konusu operasyonların güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tendürek Dağı PKK Güncel Haberler Son Dakika

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