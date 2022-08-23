TEM Otoyolunda kaza yapan otomobil yandı Güncel Haberler TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Tem Otoyolu Kemerburgaz sapağında kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. TEM Otoyolunda Edirne istikametine seyreden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DRH 83 plakalı otomobil ile 34 LVT 176 plakalı servis minibüsü, Kemerburgaz sapağında çarpıştı. Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet görevlileri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralı otomobil sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür TEM Otoyolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TEM Otoyolunda kaza yapan otomobil yandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.