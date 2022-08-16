Son dakika haber: TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü Son dakika haber... Kaza yeri Kazaya karışan araçlar Ekiplerin kazaya müdahalesi Hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin cenaze aracına konulması İSTANBUL (AA).- TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza yeri Kazaya karışan araçlar Ekiplerin kazaya müdahalesi Hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin cenaze aracına konulması İSTANBUL (AA).- TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, 34 CBL 894 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan M.S. ile A.A. savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Servis görevlileri de M.S. ile A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaparken, M.S. ve A.A'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. M.S. ile A.A'nın bulunduğu motosiklete çarpan 34 CTY 473 plakalı otomobil sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür TEM Otoyolu Ankara Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.