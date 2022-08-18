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Son dakika haberi: Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar

Son dakika haberi: Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar

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Son dakika gündem haberi: İZMİT'te kalabalık grup, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etti.

İZMİT'te kalabalık grup, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etti. Devriye gezen polis ekibini gören gençler, olay yerinden kaçtı.

Olay, gece Mimar Sinan Köprüsü'nün altında meydana geldi. Kalabalık grup, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etmeye başladı. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekibi, kavgayı fark etti.  Köprü merdiveninden inen polisleri gören gençler, koşarak uzaklaştı. Polisin gruptan birkaçına müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga anı ve polisler geldikten sonra gençlerin kaçışı yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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