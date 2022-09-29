Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika haberler: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şırnak'ın Çakırsöğüt ilçesinde şehit olan Jandarma Er İlhan Doyran'ın Çerkezköy ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şırnak'ın Çakırsöğüt ilçesinde şehit olan Jandarma Er İlhan Doyran'ın Çerkezköy ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Yıldırım'a ziyaretinde Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin eşlik etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Çerkezköy Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title