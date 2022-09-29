Son dakika haberi! Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti
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Son dakika haberler: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şırnak'ın Çakırsöğüt ilçesinde şehit olan Jandarma Er İlhan Doyran'ın Çerkezköy ilçesindeki ailesini ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şırnak'ın Çakırsöğüt ilçesinde şehit olan Jandarma Er İlhan Doyran'ın Çerkezköy ilçesindeki ailesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Yıldırım'a ziyaretinde Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin eşlik etti.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel