Son dakika haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesi ile bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit Nihat Kara'nın ailesi ile iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aziziye Camisinde Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım şehidin ailesiyle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Yıldırım, şehidin ailesiyle iftar yaptı.

Vali Yıldırım ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlerin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirterek, şehitlerin geride bıraktığı aileleri, çocukları ve yakınlarının kendilerini emanet olduğunu ifade etti.

İftarın ardından tüm şehitler için dua edildi.

İftar programında Vali Yıldırım'a Saray Kaymakamı Adem Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Saray Garnizon Komutanı Piyade Albay Ergüner Şinik ve Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş de eşlik etti.