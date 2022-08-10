Son dakika haberi... Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti Son dakika haberi: Ergene ilçesinde bir fabrikada yıkılan duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi. Ergene ilçesinde bir fabrikada yıkılan duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi. Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında iş makinesi duvara çarparak yıkılmasına neden oldu. Bu sırada orada bulunan H.E. (26) yıkılan duvarın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel AA / Süleyman Coşkun Bozyel Organize Sanayi Bölgesi Güncel Haberler Son Dakika

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