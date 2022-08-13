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Son dakika haberi! Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

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Son dakika haberi! Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Narkotik Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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