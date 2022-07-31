Son dakika haberi... Tekirdağ'da üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri Değirmenaltı Mahallesinde durumundan şüphelendiği E.S'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir tabanca ile 3 mermi bulundu. Çorlu'da da Cemaliye Mahallesi'nde ekipler durumundan şüphelendiği R.T'yi durdurdu, şüphelinin üst aramasında bir tabanca ile 5 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Mesut Karaduman Güncel Haberler Son Dakika

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