Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri bazı adreslerde ve şüphelilerin üst aramasında 140 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirdi. Operasyonda Ü.K, O.U, Y.T, H.S. G.K, ve S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Tekirdağ Hisarcık Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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