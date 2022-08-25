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Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde önceden belirlenen 17 adrese "Kabze" adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın da katıldığı ve özel harekat timlerinin destek verdiği operasyonda, 120 sentetik hap, 50 fişek uyuşturucu ve suikast silahı olarak tabir edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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