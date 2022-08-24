Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde durdurulan bazı araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Araçlarda bulunan H.K, B.C, C.Ç. ve G.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel