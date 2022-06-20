Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce 2 araçta ve bazı kişilerinden üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.C, C.K, O.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel