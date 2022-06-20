Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce 2 araçta ve bazı kişilerinden üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C, C.K, O.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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