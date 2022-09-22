Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hayrabolu, Muratlı, Kapaklı, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 3 kilo 987 gram esrar, 176 kök Hint keneviri, 60 gram metamfetamin, 35 gram eroin, 2 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. Adreslerde bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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