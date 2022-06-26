Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 314 sentetik uyuşturucu hap, 58 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi. Operasyonda E.A, R.Ç, İ.B, A.A, E.A, G.G, H.P, A.G, K.G, S.Y. ve G.Ç. gözaltına alındı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.