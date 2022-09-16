Taksiden fırlatılan poşetten uyuşturucu madde çıktı Güncel Haberler Çorlu ilçesinde polisleri görünce taksiden attığı poşette 243 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Denetime çıkan ekipler, şüphelendikleri taksiyi durdurmak isteyince aracın içinden uyuşturucu poşet fırlatıldı. KAÇARKEN ATTIĞI POŞETTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Ekipler, Nusratiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurmak istediği sırada, bir kişi aracın camından poşet atıp kaçtı. Ekipler poşette 243 uyuşturucu hap olduğunu tespit etti. Kaçan S.K. ekipler tarafından yakalandıktan sonra, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Çorlu 3. Sayfa Toplum Yaşam Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Taksiden fırlatılan poşetten uyuşturucu madde çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.