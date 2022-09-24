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Son dakika haberi: Tekirdağ'da iş yerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı

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Son dakika haberi: Tekirdağ'da iş yerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Çorlu ilçesinde iş yerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde iş yerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, ekipler bir tabanca ve 2 şarjör ele geçirdi.

İş yerinde bulunan S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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