Hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, B.B'nin kullandığı 59 AFL 855 plakalı hafif ticari araç, Pınarça-Kapaklı yolunda kontrolden çıkıp karşı şeritten gelen polis otosuna çarptı. Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Güncel Tekirdağ Tragger Güncel Haberler

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