Son dakika haberi: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, ilçede 3 kadına fuhuş yaptırdığı belirlenen G.Y'yi yakaladı. Kadınlar da ifade işlemleri için Çerkezköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Güncel AA / Fırat Çakır Güncel Haberler Son Dakika

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