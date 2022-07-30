Son dakika haberi: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçede 3 kadına fuhuş yaptırdığı belirlenen G.Y'yi yakaladı.
Kadınlar da ifade işlemleri için Çerkezköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
AA / Fırat Çakır - Güncel