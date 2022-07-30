Son dakika haberi: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçede 3 kadına fuhuş yaptırdığı belirlenen G.Y'yi yakaladı.

Kadınlar da ifade işlemleri için Çerkezköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

AA / Fırat Çakır - Güncel

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