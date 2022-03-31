Son dakika haberi: Tekirdağ'da fabrika yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre 3 SAATTE KONTROL ALTINDA Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
TEKİRDAĞ (DHA) - 3 SAATTE KONTROL ALTINDA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından fabrikada hasar tespit çalışması yapılacak. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel