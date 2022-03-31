Son dakika haberi: Tekirdağ'da fabrika yangını (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Tekirdağ'da fabrika yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Tekirdağ'da fabrika yangını (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 3 SAATTE KONTROL ALTINDA Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ (DHA) - 3 SAATTE KONTROL ALTINDA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından fabrikada hasar tespit çalışması yapılacak. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title