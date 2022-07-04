Son dakika haberi! Tekirdağ'da evlerinde 5 bin 268 sentetik ecza ele geçirilen 2 kişi tutuklandı Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 5 bin 268 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 5 bin 268 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, bir evde yapılan aramada, 5 bin 268 sentetik ecza ile tabanca ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. ve T.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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