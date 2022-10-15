Son dakika haberi: Tekirdağ'da evinde 3 bin 731 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, evde yaptıkları aramada, 3 bin 731 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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