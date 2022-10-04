Diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü. İddiaya göre, Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi'ndeki bir diyaliz merkezinin deposunda temizlik yapan görevli yük taşımak maksatlı kullanılan el arabasının tekerleklerine dolaşan ipleri alkolle temizlemeye çalıştı. Görevlinin alkole ateş yaklaştırması sonucu yangın çıktı ve alevler bir anda çevreye sıçrayarak büyüdü. Depodan dumanların yükseldiğini fark eden diğer görevliler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri etrafta güvenlik tedbiri aldı. Bu sırada, diyaliz merkezi çalışanları da içerdeki hastaları tahliye ederek, araçlarla evlerine gönderdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Tekirdağ İtfaiye Çorlu Güncel Haberler

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