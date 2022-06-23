Son dakika haberi | Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mülkiye Kadın mevkisindeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ekili alanlara da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, buğday ekili yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü. AA / Ömür Çolak - Güncel Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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