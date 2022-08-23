Son dakika haberi! Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Cemaliye Mahallesi'nde yolda yürüyen B.D. arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan B.D, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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