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Son dakika haberi! Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

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Son dakika haberi! Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cemaliye Mahallesi'nde yolda yürüyen B.D. arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan B.D, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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