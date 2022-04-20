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Son dakika haberi | Tekirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Zülfikarağa Caddesi'nde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler kısa sürede gelerek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evin bir bölümü hasar gördü.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Yangın, Güncel, Haberler

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