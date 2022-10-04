Son dakika haberi: Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 28 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 28 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 28 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 117 mermi, 24 gram eroin, 16 gram skunk, 24 gram esrar, 28 gram metamfetamin ve 140 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemeleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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