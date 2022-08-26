Son dakika haber | TEKİRDAĞ'DA 'ASAYİŞ' OPERASYONU: 6 GÖZALTI
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Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.
TEKİRDAĞ'da, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde sabah saatlerinde asayiş operasyonu düzenledi. 2 mahallede önceden belirlenen 16 adresteki aramalarda; ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda hakkında arama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.;
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel