Son dakika haberi | Tekirdağ'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Haberler

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Son dakika haberi | Tekirdağ'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki kompozit fabrikasında gece vardiyasında çalışan 28 işçide, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı başladı.

Bunun üzerine işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, işçi, Güncel, Haberler

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