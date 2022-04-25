Son dakika haberi: TBMM KEFEK Başkanı Aksal, yatırımlarla gençleri her zaman desteklediklerini belirtti

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'nin geleceğinin emanet edildiği gençlerin her zaman yanında olduklarını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana Türkiye'yi eğitim, bilim ve teknoloji temelleri üzerinde geliştirme hedefinde olduğunu belirtti.

Dünyanın hızına ayak uydurabilmek için, yaşanan gelişmeleri Türkiye'nin değerleri ve potansiyeli ile yoğurmak üzere bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da reformlara imza attıklarını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi hayata hazırlayan eğitim yuvası üniversitelerimizin sayısını bu süreçte 78'den 207'ye, akademisyen sayımızı 70 binden 182 bine çıkardık. Elbette ki bu üniversitelerde okuyan gençlerimizin artan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla, rahat ve modern projelerimizle yurtlarımızın sayısını 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini 182 binden 747 bine yükselttik. Yurtlardaki öğrencilerimiz için aylık 750 lira beslenme yardımından internet erişimine kadar desteklerimiz günden güne artıyor. İsteyen her öğrencimize lisansta 850, yüksek lisansta 1700, doktorada 2 bin 550 lira aylık burs-kredi veriyoruz.

Ülkemizin dört bir yanında 399 gençlik merkezimizle, 299 genç ofisimizle, 43 gençlik kampımızla gençlerimize kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin göstergesi olarak ülkemizde 4 bin 126 spor tesisiyle hizmet veriyoruz. Son yıllarda artan başarılarımızla gurur duyuyor, gençlerimizi teşvik ediyoruz. Lisanslı sporcu sayımızın 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıkması bizler için gurur kaynağıdır. Gençlerimizin, ülkemizi geleceğe taşımak üzere emanet edeceğimiz nesillerin her daim yanındayız. Bu vizyon ile vatanına faydalı olmak isteyen tüm gençlerimize teşekkür ediyorum."