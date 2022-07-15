Son dakika haberi! Taşova'da yeni açılan köprüye "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" ismi verildi
AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde yapımı tamamlanan köprüye, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" ismi verildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yapımı tamamlanan köprüye, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" ismi verildi.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, köprünün açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkın desteğiyle, darbecilere karşı dik durulduğu, karanlık bir günden aydınlığa erişilen bir gün olduğunu söyledi.
Öztürk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adı verilen sanayi mevkisindeki köprünün 2 ay önce tamamlandığını kaydetti.
Törene Kaymakam Ahmet Gökcecik, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
AA / Tevfik Öztürk - Güncel