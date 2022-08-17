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Son dakika haberi... Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

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Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.G., tartıştığı komşuları olan 3 kardeşten 1'ini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2'sini de ağır yaraladı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.G., tartıştığı komşuları olan 3 kardeşten 1'ini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2'sini de ağır yaraladı.

Olay, Yenice Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan (46), Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa adlı kardeşler, dün sabah komşuları M.G. ile tartıştı. Mahallelinin araya girmesi ile kavga sona erdi. M.G., gece saatlerinde pompalı tüfekle kavga ettiği kardeşlerin evine gitti. İddiaya göre zili çalan M.G., kapının açılması ile birlikte ateş açtı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Ramazan Demirkafa, hayatını kaybetti, ağır yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, kaçan M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

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