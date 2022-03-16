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Son Dakika | Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı

Son dakika haber... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunun devamında, gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 490 adet taş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunun devamında, gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 490 adet taş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 201 adet sikke, 84 adet obje ve 3 adet taş ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler; S.Ö. ve B.Y.'nin Geyve ilçesi Bayat Mahallesinde ki ikametlerince yapılan aramalarda ise; 490 adet taş ve 1 adette ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardında serbest bırakıldı.

(Erkan Elgün-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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