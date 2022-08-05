Son dakika haberi | TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 130 SİKKE İLE 15 OBJE ELE GEÇİRİLDİ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde durdurulan bir şüphelinin yanında bulunan çantasında arama yaptı. Ekipler, çanta içerine gizlenmiş vaziyette Roma, Bizans ve Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 130 adet sikke ve 15 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.A. gözaltına alındı.