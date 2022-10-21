Son dakika haberi | Takipsizlik verilen cinsel saldırı soruşturması şüphelisine babalık davası

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da H.D.G. (26), 2018'de çaycı olarak çalıştığı Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli albaylar A.Ç. ile T.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve bunun sonucunda hamile kaldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

ANKARA'da H.D.G. (26), 2018'de çaycı olarak çalıştığı Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli albaylar A.Ç. ile T.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve bunun sonucunda hamile kaldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddia edilen suçun tarihi ile şikayet tarihi arasında uzun zaman olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. 2019'da kız çocuğu dünyaya getiren H.D.G.'nin açtığı babalık davasında bebeğin babasının albay T.K. olduğu belirlendi.

H.D.G., 2018 yılında çaycı olarak çalıştığı Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli albaylar A.Ç. ile T.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. H.D.G. dilekçesinde, bir süre arkadaşlık ettiği bir kişinin cinsel saldırısı sonrası ailesinden korktuğu için iş yerinden tanıdığı Albay A.Ç'den yardım istediğini belirterek, "Bu olayı ailemin hiçbir şekilde öğrenmemesi için tıbbi müdahale yaptırmak istedim. Bana yardım edecek kimse olmadığı için durumu A.Ç.'ye anlatıp yardım istedim. O da beni 'konuşalım' diye bir adres vererek oraya çağırdı. Dediği adrese gittiğimde evde iş yerinden tanıdığım Albay T.K.'nin de olduğunu gördüm. Durumdan hoşlanmayıp çıkmak istediğimde kapıyı kilitleyip beni darbedip alıkoydular. Sonra sırayla istismar ettiler. Olaydan 10 gün sonra aileme zarar vermekle tehdit edip, tekrar aynı yere çağırdılar. Bir süre sonra hamile olduğumu anladım. Çocuğun babasının kim olduğunu bilmiyorum; ancak beni istismar eden 3 kişiden de şikayetçiyim" dedi. Savcılık, iddia edilen suçun tarihi ile şikayet tarihi arasında uzun zaman olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığını yönünde karar vererek dosyayı kapattı.

H.D.G., 2019 yılında kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra avukatı aracılığıyla Ankara 5'inci Aile Mahkemesi'nde 'babalık' davası açtı. Mahkeme, H.D.G.'nin isimlerini bildirdiği 3 kişi ve bebekten alınan doku örneklerini bebeğin babasının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonrası bebeğin babasının yüzde 99,99 ihtimalle T.K. olduğu belirlendi. H.D.G.'nin, raporlara yapılan itirazların sonuçlanması ardından T.K. hakkında tazminat davası açacağı belirtildi.