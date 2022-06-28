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Son dakika haberi | Tahliye edilen eski Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç itiraz üzerine tutuklandı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Son dakika haberi | Tahliye edilen eski Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç itiraz üzerine tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nde yargılandığı mahkemece tahliye edilen, İçişleri Bakanlığının rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırdığı eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine...

Kırklareli'nde yargılandığı mahkemece tahliye edilen, İçişleri Bakanlığının rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırdığı eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen Sevinç, Cem T. ve esnaf Tolga Ö. hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

İtiraz üzerine, 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

Yakalanan Sevinç ve Cem T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tolga Ö'nün yakalama çalışmaları sürüyor.

Mahkeme tahliye kararı vermişti

Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "rüşvet" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 4 gün önce başlanmıştı.

Mahkeme heyeti dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla 3 sanığı tahliye etmişti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Ender Sevinç Cumhuriyet Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

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