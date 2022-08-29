Son dakika haberi: Suudi Arabistanlı ve BAE'li askeri yetkililer 'Yemen'deki gelişmeleri' görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) askeri yetkililer, Yemen'deki askeri operasyonların sürecini ele aldı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) askeri yetkililer, Yemen'deki askeri operasyonların sürecini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Ortak Kuvvetler Komutanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Mutlak bin Salim el-Amazig ile BAE Ortak Operasyon Komutanı Tümgeneral Salih bin Muhammed el-Amiri, başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki askeri operasyonların gidişatı, sahadaki genel durum ve detaylar gözden geçirildi.

Haberde, BAE'li komutanın Riyad ziyaretinin süresine veya görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Görüşmenin, Taiz'de Husilerin düzenlediği saldırılarda 10 asker ile 23 milisin öldüğünün duyurulmasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'in güneyinde GGK ile hükümet güçleri arasındaki gerginlik

Yemen'in güney kentleri bir süredir BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalara ve karşılıklı suçlamalara sahne oluyor.

Ülkenin güneyinde yer alan stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve'de 15 Ağustos'ta hükümet güçleri ile GGK arasındaki çatışmalar yeninden alevlenmişti.

GGK, 22 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Ebyen'de "terörle" mücadele amacıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuş, 23 Ağustos'ta da Ebyen kentinin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını belirtmişti.