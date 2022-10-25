Son dakika haberi: Suudi Arabistan Yatırım Bakanı'ndan ABD'ye zeytin dalı: 'Son gerilimlerin üstesinden geleceğiz'

Gelen son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, ABD'nin, Suudi Arabistan'ın güçlü bir müttefiki olduğunu ve iki ülkenin son yaşanan gerginliği aşabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, ABD'nin, Suudi Arabistan'ın güçlü bir müttefiki olduğunu ve iki ülkenin son yaşanan gerginliği aşabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından başkent Riyad'da düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda konuşan Bakan Falih, Suudi Arabistan'ın ABD ile güçlü ve tarihi ilişkileri olduğunu vurguladı.

Daha önce de iki ülke arasında birtakım problemlerin yaşandığını ancak bu sorunların aşıldığına işaret eden Falih, "80 yıldan bu yana köprünün altından çok sular aktı." dedi.

Falih, son anlaşmazlıklara rağmen ABD'nin finans yetkililerinin konferansa katıldığına dikkati çekerek, "ABD güçlü bir müttefik, kurumlarımız birlikte çalışıyor, iki halkın ilişkileri mükemmel ve bu son gerilimlerin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Ülkesinin herkesin dostu olduğunu ve Amerika ve İngiltere ile harika ilişkileri bulunduğunu belirten Falih, Asya'daki ortaklar Japonya ve Çin'in de ticaret ve yatırımda ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon da ABD Merkez Bankası'nın (Fed), enflasyonun düşüşünde gerçekçi bir gelişme olmazsa, faiz oranlarını yüzde 4,5 veya 4,75'in üzerine çıkartabileceğini belirtti.

Solomon, "Ben ABD'de durgunluğun kuvvetle muhtemel olduğu görüşündeyim. Sanırım bu yönde ilerliyoruz. Belki de Avrupa'da da bir durgunluk görebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD, OPEC+ grubunun aldığı petrol üretimini düşürme kararına karşı durunca iki ülke arasında anlaşmazlık çıkmıştı.

Suudi Arabistan, 23 üyesi olan OPEC+ grubunun en önemli üreticilerinden biri.