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Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı

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Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı

Son dakika haberler... Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacının serbest bırakıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacının serbest bırakıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşları İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'a, Suudi Arabistan'da tutuklanan İranlı hacının serbest bırakıldığı haberini verdi.

Bu yıl hac döneminde İranlı hacı Halil Derdmend, ABD saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posteriyle Kabe'de fotoğraf çektirmiş ve sosyal medyada yayımlamıştı. İranlı hacı Suudi Arabistan güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

İran ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin kesilmesi nedeniyle, yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan İranlı hacının serbest bırakılması için ara bulucu ülkeler üzerinden çalışmalar yürütülmüştü.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel

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