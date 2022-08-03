Son dakika haberi | Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 2'si ağır 5 yaralı (2)
Son dakika haberler... HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİEskişehir'de otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada yaralanan 5 kişiden Feytullah Bora (21) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- Güncelleme:
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Eskişehir'de otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada yaralanan 5 kişiden Feytullah Bora (21) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Bora'nın cenazesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Araç sürücüsü Alihan Çevik ile Tolgahan Sezer, Sare Karadut ve Gökçe Demirler'in tedavileri ise sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel