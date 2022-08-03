Son dakika haberi... SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI Son dakika haberi... ESKİŞEHİR'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyona çarptı. ESKİŞEHİR'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada orta refüje çıkarak hurdaya dönen araçta 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi. Alihan Çevik'in yönetimindeki 34 DH 2866 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 26 TD 025 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çıktı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Çevik ile araçta bulunan Feytullah Bora, Tolgahan Sezer, Sare Karadut ile Gökçe Demirler yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. . Demirören Haber Ajansı / Güncel Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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