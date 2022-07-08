Son dakika haberi | Sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil karşı şeride geçip devrildi; kaza kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil karşı şeride geçip devrildi; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil karşı şeride geçip devrildi; kaza kamerada

Son dakika haberler: BURSA'da kavşaktan dönüş yapan traktöre çarpmamak için ani manevra yapan Tarık Aytaç'ın (27) kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi.

BURSA'da kavşaktan dönüş yapan traktöre çarpmamak için ani manevra yapan Tarık Aytaç'ın (27) kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi. Aytaç'ın yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenli kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tarık Aytaç, kavşaktan tali yola dönen traktöre çarpmamak yönetimindeki 16 BS 190 plakalı otomobiliyle ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki tabelaya çarpıp, karşı yöne geçerek devrildi. Kazada Tarık Aytaç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title